AKTIE IM FOKUS: Optimistischer Ausblick treibt Teamviewer-Erholung an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Geschäftsausblick von TeamViewer hat am Mittwoch eine Erholung der Aktien des Software-Konzerns angetrieben. Ein Börsianer lobte vor allem die optimistischen Signale bis 2028. Die Papiere legten kurz nach dem Handelsstart bis auf 12,57 Euro zu und notierte zuletzt noch mit 3,5 Prozent im Plus bei 12,25 Euro. Damit ließen sie die 200-Tage-Linie hinter sich, die in den vergangenen Tagen Unterstützung geboten hatte.

Händler sprachen von einem Befreiungsschlag für die Papiere, die sich seit dem Dezember-Tief bei 8,93 Euro mittlerweile um rund 40 Prozent erholt haben. So hatte im Dezember die Übernahme des Branchenunternehmens 1E Anleger verunsichert und eine vorübergehende Talfahrt ausgelöst. Diese Kurslücke ist mit dem Anstieg im frühen Mittwochshandel geschlossen worden.

Teamviewer-Chef Oliver Steil will mit dem Zukauf das eigene Angebot rund um Fernwartung und vernetzte Geräte abrunden und das Wachstum antreiben. So bietet 1E Software zur automatischen Erkennung und Behebung von IT-Problemen der Anwender an.

Entsprechend optimistisch gab sich Teamviewer nun an diesem Mittwoch im Zuge der Vorlage von Geschäftszahlen für 2024. Das Management will in den kommenden Jahren über den Ausbau der IT-Automatisierung und mit dem digitalen Umbau der Industrie das Wachstum beschleunigen. Ab 2027 will das MDAX-Unternehmen jährlich wieder prozentual zweistellig beim Erlös zulegen; 2028 soll der Umsatz dadurch über eine Milliarde Euro klettern.

Neben diesem Ausblick kamen auch die Details zur Geschäftsentwicklung 2024 gut an. Nach den Eckdaten vom Januar sei der Umsatz zwar schon bekannt gewesen, die nun vorgelegte operative Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) des Schlussquartals liege aber über der mittleren Markterwartung, schrieb Analyst Toby Ogg von der Bank JPMorgan in einer ersten Einschätzung.

Trotz der jüngsten Kurserholung bewegen sich die Teamviewer-Aktien im langfristigen Vergleich weiter auf niedrigem Niveau. So war das Unternehmen einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie mit dem Homeoffice-Trend. Nach dem Börsengang 2019 schnellte der Kurs bis Mitte 2020 auf fast 55 Euro nach oben. Fast genauso schnell ging es dann aber wieder nach unten - das Unternehmen hatte sich zu viel vorgenommen und dann auch noch auf teure Sponsoring-Verträge etwa mit dem englischen Fußballclub Manchester United gesetzt. Mittlerweile laufen die Geschäfte aber wieder besser und das Sponsoring von Manchester United wurde deutlich verringert./mis/tih/stk