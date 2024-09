AKTIE IM FOKUS: Oracle beflügelt von Mittelfristzielen - SAP bremst nahe Rekord

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sich abzeichnende Kurssprung bei Oracle hat am Freitag die Aktien des Konkurrenten SAP (SAP SE) nur kurz in Richtung Rekordhoch gehievt. Während die Oracle-Aktien im vorbörslichen New Yorker Handel um sechs Prozent anzogen wegen mittelfristiger Zielsetzungen, stand der Kurs der Walldorfer an der Frankfurter Börse zuletzt in etwa auf Vortagsniveau.

Ein guter Lauf der rekordhohen Oracle-Papiere würde sich am Freitag fortsetzen, denn sie hatten am Dienstag bereits einen Kurssprung hingelegt wegen gut aufgenommener Quartalszahlen und einer Cloud-Vereinbarung mit der Amazon-Tochter AWS. Aber auch SAP schwingt sich von einer Bestmarke zur nächsten mit einem Kurs, der am Freitag erst zum zweiten Mal in der Geschichte die 200-Euro-Marke anriss. Nah am Rekord von Anfang September wurde es den Anlegern aber dann zu heiß.

Oracle hatte am Vorabend eine langfristige Prognose abgegeben, die als Bestätigung der Wachstumstreiber des Unternehmens galt. Der Softwareriese erwartet im Geschäftsjahr 2029 einen Umsatz von 104 Milliarden US-Dollar durch die Expansion mit Cloud-Angeboten. Dieses Ziel impliziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14,5 Prozent und damit einen Wert, der deutlich höher ist als der währungsbereinigte Anstieg von 8 Prozent im letzten Quartal. Im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz beinhalteten die Ziele wahrscheinlich Vorteile aus der steigenden Nachfrage, hieß es.

Mark Murphy von der US-Bank JPMorgan erklärte, dass die Zielsetzungen auf einer Analystenveranstaltung im Rahmen der Fachkonferenz "Cloud World" bekannt gegeben wurden. Die Zielsetzungen seien höher als erwartet, betonte er. Sein Kollege Toby Ogg zog mit Blick auf SAP den Schluss, die anspruchsvolleren Ziele dürften sich positiv auf die Sektorstimmung auswirken. SAP bleibt daher auch auf Rekordniveau sein "Top Pick" im europäischen Softwarebereich./tih/ag/stk