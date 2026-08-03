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AKTIE IM FOKUS: Palantir springt um ein Viertel hoch - KI-Fantasie neu belebt

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Datenunternehmen Palantir hat am Dienstag unter den KI-Anlegern für große Erleichterung gesorgt. Die Titel des Unternehmens, das auf Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist, sprangen um mehr als ein Viertel auf fast 160 US-Dollar nach oben. Sie näherten sich damit dem höchsten Stand seit Anfang Februar, der Anfang Juni mit 163,70 Dollar erreicht worden war. Die ganze KI-Branche nebst Nasdaq-Börse profitierten davon.

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Die Zahlenvorlagen von Palantir und anderen Unternehmen wie Caterpillar dämmten die Sorgen der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz, die zuletzt an der Technologiebörse Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt hatten. Vor allem im Juli waren die Bedenken größer geworden, ob sich hohe Investitionen in KI-Modelle und Rechenzentren letztlich lohnen und die dafür eingepreisten Vorschusslorbeeren rechtfertigen werden.

Palantir war es gelungen, den Umsatz im Jahresvergleich fast zu verdoppeln. Mariana Perez Mora von der Bank of America schrieb, die zunehmend starken Ergebnisse spiegelten die erfolgreiche KI-Strategie des Unternehmens wider. Palantirs Ansatz der "souveränen KI" stütze sich auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen nationale Sicherheit und hochregulierte Missionen. Bei diesem Ansatz geht es um Risikominderung durch die vollständige Kontrolle von Datenflüssen.

Laut dem Analysten Karl Keirstead von der Bank UBS ist Palantir schon seit mehreren Quartalen für hervorragende Ergebnisse bekannt. Er stellte sich nach zuletzt schwachem Kursverlauf die Frage, ob diese Zahlen bereits ausreichen, um die Stimmungslage wieder zu verbessern. Seiner Ansicht nach lautet die Antwort: "Ja". Er passte das Kursziel für Palantir auf 220 Dollar nach oben an, was Rekordniveau versprechen würde. Das Rekordhoch von 207,52 Dollar stammt aus dem November./tih/la/he

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