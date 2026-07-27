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AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert

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Philips N.V.
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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Philips sind am Dienstag nach der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen eingebrochen. Zuletzt notierte der Wert mit 21,22 Euro fast 10 Prozent im Minus. Die Aktie beschleunigte damit die Korrektur der vergangenen Wochen und markierte ein neues Jahrestief.

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Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, so die Analysten von Bernstein Research. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung.

Der Medizintechnikkonzern habe bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertroffen, notierte David Adlington von JPMorgan. Die Umsatzprognose sei zudem bestätigt und die Margenprognose aufgrund der Zollerstattung angehoben worden. Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass der Auftragseingang leicht zurückgegangen sei und damit hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben sein dürfte. Dabei erinnerte Adlington daran, dass Philips in den letzten Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffenen hatte und sich der Aktienkurs im Vergleich zur Branche besser entwickelt hat./mf/mis

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DatumRatingAnalyst
09:26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.