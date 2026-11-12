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AKTIE IM FOKUS: PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) -

PNE-Aktien stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen

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Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Mit einem Kursgewinn von 6,6 Prozent auf 5,28 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im SDAX.

Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.

PNE steigerte trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten. Der Erlös kletterte um knapp sechs Prozent, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro. Das jüngst gekappte Ergebnisziel für 2026 bestätigte das Unternehmen./edh/mis

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Datum Rating Analyst
20.10.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
16.10.26 PNE Kaufen SMC Research
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
19.08.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH

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