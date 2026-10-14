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AKTIE IM FOKUS: PNE verlieren nach gesenktem Ergebnisausblick fast ein Fünftel

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
6.12 EUR -0.57 EUR -8.52 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kappung der Jahresergebnisziele hat am Mittwoch die Aktien von PNE auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren fallen lassen. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex SDAX brachen die Anteile um fast ein Fünftel ein. Zuletzt stand ein Minus von 18,3 Prozent auf 5,80 Euro zu Buche.

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Es ist bereits der zweite harsche Kursabsturz im laufenden Jahr: Ausgehend vom Ende März erreichten Zwischentief bei 7,22 Euro war der Kurs im Sommer noch bis auf 11,86 Euro geklettert. Als sich vor rund zwei Monaten aber abzeichnete, dass sich die Suche nach einem neuen Eigentümer schwierig gestaltet, verloren die Papiere innerhalb von zwei Tagen ein Viertel an Wert. Seitdem bewegte sich der Aktienkurs seitwärts - bis jetzt. Seit dem Jahreswechsel haben Anleger rund 43 Prozent mit PNE-Aktien verloren.

Wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr erwartet der Windparkentwickler nun deutlich weniger Gewinn und sprach von einem schwierigen Umfeld und sich verzögernden Verkäufen. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hieß es. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten.

Bei PNE rückten jetzt die Liquidität und die Refinanzierung in den Fokus, schrieb Philipp Kaiser vom Analysehaus MPCM. Er verwies auf die per Ende Juni gesunkenen liquiden Mittel und 2027 anstehende Fälligkeiten. PNE habe Veräußerungen aus dem eigenen Erzeugungsportfolio als eine Möglichkeit zur Sicherung der Liquidität genannt. Die Beibehaltung der operativen Windparks schränke diese Option aber ein, merkte Kaiser an. Wiederkehrende Erträge aus der Stromerzeugung würden gleichwohl erhalten bleiben.

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Kaiser unterstellt in seinem Bewertungsmodell die Rückzahlung der Fälligkeit von 2027 ohne Refinanzierung. In jedem Fall bleibe Kapital vor der Fälligkeit der 2027er-Anleihe länger gebunden, hieß es mit Blick auf die verzögerten Projektverkäufe. Der Experte kündigte an, seine Schätzungen für PNE zu überprüfen./ajx/lew/mis

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Datum Rating Analyst
19.08.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
18.08.26 PNE Kaufen SMC Research
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH

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