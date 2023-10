AKTIE IM FOKUS: Porsche AG klar erholt - Optimismus vor Quartalsbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Porsche AG (Porsche) haben es am Mittwoch nach letzten Gesprächen mit Analysten über die jüngste Charthürde bei 90 Euro geschafft. Die Papiere des Sportwagenbauers stiegen auf 93,34 Euro und damit über ihre 21-Tage-Linie. Diese ist für Charttechniker ein Maß für den kurzfristigen Trend.

Zuletzt notierten die Papiere 1,7 Prozent höher bei 91,16 Euro. Damit zählten sie zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex Dax (DAX 40). Wie zuletzt auch bei anderen Werten verwiesen Börsianer auf letzte Kommentare des Unternehmens vor der anstehenden Berichtsaison, die als Treiber gelten.

Am Mittwoch hatte Porsche in einer Telefonkonferenz für Branchenexperten und Investoren auf positive Signale verwiesen. Wegen der höheren Verfügbarkeit von Produkten hätten sich die zunächst lahmen Umsätze zuletzt gebessert, hieß es. Der Absatz bei Endkunden dürfte sich im dritten Quartal in etwa auf Vorjahresniveau bewegen. Porsche kommentierte die Bestellungen als "robust", während die Preisdurchsetzung "intakt" bleibe. Börsianer verwiesen zudem darauf, dass das Vertrauen in die Jahresziele tendenziell gestärkt worden sei.

Auch andere Werte der Autobranche profitierten von den Neuigkeiten. Noch zur Jahresmitte hatte sich die VW-Tochter noch vorsichtig für den Rest des Jahres gegeben. Man müsse sich zwar keine Sorgen um das zweite Halbjahr machen, sagte nun Finanzchef Lutz Meschke. Dennoch bleibe Porsche wegen des herausfordernden Marktumfelds vorsichtig. Die Prognosen ließ das Management unangetastet.

Der Volkswagen-Konzern hatte den Sportwagenbauer vergangenen September zum Stückpreis von 82,50 Euro an die Börse gebracht. Noch im Juni dieses Jahres kostete eine Aktie rund 120 Euro, seither geht es mit den Anteilscheinen tendenziell bergab.