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AKTIE IM FOKUS: Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.68 EUR 0.84 EUR 1.87 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kurs des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) dürfte am Mittwoch die Gewinne vom Vortag ausbauen. Auf Tradegate stiegen er um zweieinhalb Prozent auf 46 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit verblieben sie allerdings in der jüngsten Handelsspanne, die von 43 bis 47 Euro reicht.

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Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen und Indikation des Mutterkonzerns VW (Volkswagen (VW) vz) zur Porsche AG habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies.

Der Automobilexperte attestierte den Stuttgartern allerdings eine starke Profitabilität im operativen Geschäft. Die bereinigte operative Marge im Automobilgeschäft liege deutlich über der Konsensprognose./bek/mis

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research