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AKTIE IM FOKUS: Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer weiter an

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Aktien
Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer weiter an Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess dürfte am Freitag die Aktien von Bayer weiter nach oben treiben. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit könnten die Anteile im Xetra-Handel den höchsten Stand seit Ende September erreichen. Die Bayer-Papiere hatten schon am Donnerstag mit einem Aufschlag von mehr als 4 Prozent den Xetra-Handel beendet.

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Eine Jury in St. Louis hatte gegen drei Kläger entschieden, die ihr Krebsleiden auf den Unkrautvernichter Roundup von Bayer zurückführten. Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten.

Analyst Michael Leuchten von Jefferies sprach von einem ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg für Bayer im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zu einem angestrebte Glyphosat-Sammelvergleich./ajx/mis

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Bayer Buy UBS AG
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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