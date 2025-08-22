AKTIE IM FOKUS: Puma stark - Kreise: Pinault prüft Optionen inklusive Verkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der mögliche Ausstieg eines Großaktionärs hat Puma (PUMA SE) am Montag einen Kurssprung von 17,5 Prozent auf rund 22 Euro beschert. Damit setzten die Aktien ihre Erholung fort, nachdem sie jüngst mit gut 17 Euro den tiefsten Stand seit 2016 erreicht hatten.

Die Milliardärsfamilie Pinault erwäge Optionen inklusive einen Verkauf ihres Anteils an dem Sportwarenhersteller, nachdem dieser 2024 mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert. Die Familie hält über ihre Finanzholding Artemis, die auch Mehrheitsaktionär des Luxuswarenkonzerns Kering ist, einen Anteil von 29 Prozent an Puma. Die Beratungen dauerten an und es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion kommen werde, hieß es weiter.

Während ein Puma-Sprecher eine Stellungnahme gegenüber der Agentur ablehnte, reagierten Vertreter von Artemis, Anta und Li Ning nicht auf entsprechende Anfragen./gl/he