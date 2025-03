AKTIE IM FOKUS: Puma wird für Ausblick abgestraft - Zweistelliges Kursminus

Heute im Fokus

WACKER CHEMIE senkt Dividende nach Gewinnrückgang. Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen. Brenntag mit Umsatzrückgang - Prognose für 2025 bleibt vorsichtig. Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert. Verkauf von Vamed-Teilen an STRABAG und PORR dauert länger.