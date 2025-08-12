AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Spezialisten für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA TePla ist am Mittwoch im vorbörslichen Handel eingebrochen. Im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag sackte er auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 14 Prozent ab auf knapp 18 Euro. Auf diesem Kursniveau hatten die Papiere zuletzt Mitte Juni notiert.
PVA Tepla habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um etwa 10 Prozent verfehlt, mit dem operativen Ergebnis (Ebit) sogar um 40 Prozent, merkte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion zu den Zahlen des zweiten Quartals an. Auch der freie Finanzmittelfluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./bek/mis
