DAX24.173 +0,6%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +0,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1708 +0,3%Öl66,02 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach

13.08.25 08:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
18,79 EUR -1,87 EUR -9,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Spezialisten für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA TePla ist am Mittwoch im vorbörslichen Handel eingebrochen. Im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag sackte er auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 14 Prozent ab auf knapp 18 Euro. Auf diesem Kursniveau hatten die Papiere zuletzt Mitte Juni notiert.

Wer­bung

PVA Tepla habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um etwa 10 Prozent verfehlt, mit dem operativen Ergebnis (Ebit) sogar um 40 Prozent, merkte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion zu den Zahlen des zweiten Quartals an. Auch der freie Finanzmittelfluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
19.05.2025PVA TePla KaufenSMC Research
15.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.05.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
19.05.2025PVA TePla KaufenSMC Research
14.05.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2025PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
21.03.2025PVA TePla HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen