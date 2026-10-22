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AKTIE IM FOKUS: Qiagen-Übernahme rückt näher - Kurs nähert sich EQT-Offerte

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.18 EUR 2.18 EUR 5.08 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei QIAGEN gibt es in der Hängepartie um eine mögliche Übernahme Fortschritte. Der schon seit Juli als Bieter gehandelte schwedische Finanzinvestor EQT will beim Labordienstleister und Diagnostikspezialisten Ernst machen mit einem Gebot von 46,50 Euro, das er gemeinsam mit einem Konsortium stemmen möchte, dem auch zwei Staats- und Pensionsfonds angehören.

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Spekulationen darüber hatten die Aktien zuletzt bereits angetrieben. Am Donnerstag näherte sich der Kurs mit 45,49 Euro weiter der Offerte. Im frühen Xetra-Handel gewannen sie damit über 6 Prozent. Der gebotene Preis kommt dem Anfang Januar aufgestellten Jahreshoch nahe. Seit Jahren ranken sich um Qiagen Übernahmespekulationen: 2021 hatten sie der Aktie bei 55 Euro ein Hoch seit dem Jahr 2000 beschert.

EQT lanciert die Offerte gemeinsam mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi und dem kanadischen Pensionsfonds CPP Investment Board. Wie mitgeteilt wurde, haben sich die Qiagen-Gremien dazu verpflichtet, das Angebot zu unterstützen. Harry Gillis von der Berenberg Bank gab sich am Morgen nicht überrascht davon, dass es in der Übernahme Neuigkeiten gibt.

Er geht davon aus, dass die Aktionäre der Transaktion voraussichtlich zustimmen werden. Zudem sei die Struktur darauf ausgelegt, um ein Zustandekommen abzusichern. EQT wolle damit eine Situation wie 2020 vermeiden, als Thermofisher mit einer Offerte bei den Aktionären abgeblitzt war. Sollten die Käufer die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Kapitals plus einer Aktie erreichen, könnten verbleibende Aktieninhaber zum Angebotspreis abzüglich Steuern abgefunden werden.

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JPMorgan-Analyst Casey Woodring sieht nun kaum noch Potenzial für die Aktien und strich daher seine Empfehlung./tih/ag/jha/

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Datum Rating Analyst
08:16 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG

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