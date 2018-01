AKTIE IM FOKUS: Rational profitieren von guten vorläufigen Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eckdaten zum vergangenen Jahr haben den Aktien von RATIONAL am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember verholfen. Mit einem Kurssprung von 3,73 Prozent auf 556,00 Euro nahmen sie im frühen Handel die Spitze unter den Kleinwerten im SDAX ein. Sie kehrten damit wieder über die zuletzt umkämpfte Marke von 550 Euro zurück.

Mehrere Händler verwiesen darauf, dass die vorgelegten Zahlen zum Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) etwas über den Erwartungen gelegen hätten. Mit einem vorläufig berechneten Umsatzanstieg um 14,5 Prozent übertraf Rational 2017 auch die eigene Wachstumsprognose. Zuletzt hatte das Unternehmen ein Plus von 13 Prozent in Aussicht gestellt.

Nach einer dürftigen Entwicklung in den vergangenen Wochen hauchten die Eckdaten der Aktie auch charttechnisch neues Leben ein. In den vergangenen Monaten hatten sie rund zehn Prozent an Wert verloren, nachdem sie Anfang Oktober auf ein Rekordhoch bei knapp 600 Euro gestiegen waren./tih/jha/

