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AKTIE IM FOKUS: Reckitt sehr schwach nach enttäuschenden Umsatzzahlen

22.04.26 10:25 Uhr
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
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LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Reckitt (Reckitt Benckiser Group) hat am Mittwoch im kaum veränderten Londoner Gesamtmarkt kräftig nachgegeben. Im frühen Handel gab sie zuletzt um 5 Prozent auf 4.675 Pence nach. Der Konsumgüterkonzern im Bereich Hygiene und Gesundheit meldete für das erste Quartal aufgrund einer schwachen Erkältungs- und Grippesaison in den USA sowie Lieferengpässen im Nahen Osten einen geringeren Umsatz als erwartet.

Bernstein-Analyst Callum Elliott sprach von einem "unübersichtlichen Zahlenwerk". So habe das Wachstum im Kerngeschäft bei 1,3 Prozent gelegen und damit deutlich unter den mehr als 5 Prozent der vergangenen Quartale und sei auch hinter der Konsensprognose von plus 3 Prozent zurückgeblieben. Zugleich beinhalte es aber einen unerwarteten Rückgang von rund 2 Prozentpunkte wegen der geänderten Sanktionen gegen Russland. Unklar sei ihm, warum Reckitt das nicht anlässlich der Geschäftsjahresergebnisse im März bereits thematisiert habe.

Elliott verwies auch auf die bestätigte Prognose der Briten für das Gesamtjahr, aber da gebe es viel Diskussionen über mögliche Auswirkungen und Risiken des Iran-Krieges./ck

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