AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Redcare-Aktie mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen
Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit erheblichen Gewinnmitnahmen auf die Quartalszahlen der Online-Apotheke reagiert.
Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 3,2 Prozent auf 76,70 Euro ab. Allerdings hatten die Papiere seit ihrem Zwischentief Mitte September eine Erholung von plus 57 Prozent hingelegt.
Redcare steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gar um 68 Prozent nach oben. Analysten lobten das Zahlenwerk des Unternehmens.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik und erwartet eine weitere Erhöhung des Jahresausblicks./edh/stk/zb
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