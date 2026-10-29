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AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
76.25 EUR -1.95 EUR -2.49 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Redcare-Aktie mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen

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Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit erheblichen Gewinnmitnahmen auf die Quartalszahlen der Online-Apotheke reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 3,2 Prozent auf 76,70 Euro ab. Allerdings hatten die Papiere seit ihrem Zwischentief Mitte September eine Erholung von plus 57 Prozent hingelegt.

Redcare steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gar um 68 Prozent nach oben. Analysten lobten das Zahlenwerk des Unternehmens.

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Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik und erwartet eine weitere Erhöhung des Jahresausblicks./edh/stk/zb

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Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
09:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank

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