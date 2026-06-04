DAX24.916 +1,1%Est506.233 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +7,8%Nas26.572 +2,6%Bitcoin57.342 +1,2%Euro1,1605 ±-0,0%Öl83,13 -4,2%Gold4.354 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- Dow mit Rekord -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
ETF-Preisbildung in Stressphasen: Was Anleger über Premium und Discount bei ETFs wissen sollten ETF-Preisbildung in Stressphasen: Was Anleger über Premium und Discount bei ETFs wissen sollten
Roku-Aktie steigt durch milliardenschweres Übernahmeangebot der Fox Corporation zeitweise kräftig Roku-Aktie steigt durch milliardenschweres Übernahmeangebot der Fox Corporation zeitweise kräftig
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy auf Dreimonatshoch - Erhöht Jahresziele

15.06.26 16:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
56,70 EUR 7,12 EUR 14,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Montag mit einem Kurssprung auf angehobene Jahresziele der Online-Apotheke reagiert. Sie stiegen am Nachmittag auf den höchsten Stand seit Anfang März und notierten zuletzt 15 Prozent im Plus bei 56,20 Euro. Damit waren die Titel Spitzenreiter im MDAX der mittelgroßen deutschen Werte und reduzierten ihren bisherigen Jahresverlust auf rund 14 Prozent.

Das Unternehmen erhöhte aufgrund einer bisher guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal den Jahresausblick. Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilt Redcare nun 15 bis 17 Prozent an. Analysten hatten bislang im Schnitt gut 14 Prozent auf dem Zettel. Bei der Profitabilität soll die operative Marge jetzt zwischen 2,5 und 3,0 Prozent landen. Bisher hatte Redcare mindestens 2,5 Prozent angepeilt./edh/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
04.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.06.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
06.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen