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AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy schnellen an SDax-Spitze - Analystenlob treibt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
73.25 EUR 3.70 EUR 5.32 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Mittwoch dank positiver Analystenkommentare ihre jüngste Kursschwäche überwunden. Die Papiere der Online-Apotheke zogen zuletzt um gut neun Prozent auf 74,15 Euro an und setzten sich damit an die SDax-Spitze (SDAX). Der Nebenwerte-Index fiel um mehr als ein Prozent.

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Die Privatbank Berenberg und das Analysehaus MPCM hatten ihre Kursziele für Redcare Pharmacy erhöht und ihre Kaufempfehlungen beibehalten. So traut Yannik Siering von MPCM den Papieren nun einen Anstieg auf 120 (zuvor: 116) Euro zu. Grund zum Optimismus gebe die zweite Anhebung der Jahresziele. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber.

Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas schraubte sein Kursziel von 94 auf 102 Euro nach oben. Der Experte geht davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben.

Die jüngste Kurskorrektur hatte das Chartbild von Redcare nicht eingetrübt. Es hatte sich bereits im Zuge der Prognoseerhöhung Ende September deutlich aufgehellt und die Aktien auf den bislang höchsten Stand in diesem Jahr getrieben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell notiert der Kurs komfortabel über allen wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Durchschnittslinien./la/edh/he

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Datum Rating Analyst
12:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
08:26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG

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