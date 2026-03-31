AKTIE IM FOKUS: Redcare profitieren im starken Markt auch von Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben sich am Mittwoch um 16 Prozent erholt. Die Online-Apotheke legte im starken Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Trotz der Kurserholung sind die Aktien aber 2026 noch zweitschwächster Wert im MDAX mit einem Minus von über einem Drittel.

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Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach mit Blick auf die Quartalsergebnisse von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./ag/jha/