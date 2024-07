AKTIE IM FOKUS: Redcare weiter erholt - Geschäft mit E-Rezept rollt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ersten Umsatzzahlen zum E-Rezept haben die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) ihre Kurserholung am Donnerstagmorgen konsequent fortgesetzt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere der Onlineapotheke um fast 6 Prozent über den Xetra-Schluss auf 121,60 Euro. Vom Tief seit Mitte Mai am Dienstag würden sie sich damit bereits um 13 Prozent erholen, und die einfache 200-Tage-Linie bei 125 Euro rückt in den Fokus.

Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach von einem ermutigenden Signal für das Potenzial des E-Rezepts in Deutschland. Die Umsätze hätten im zweiten Quartal klar angezogen, obwohl es seit der Card-Link-Einführung Anfang Mai nur einen halben Monat vollständig digitalen Zugang zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gegeben habe. Die Zahl aktiver Kunden steige weiter.

Der im Gegensatz zu Comtesse generell skeptischere Experte Olivier Calvet von der UBS schrieb derweil, dass man beim Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im zweiten Halbjahr noch zulegen müsse. Der Konsens erwarte für das Gesamtjahr Steigerungsraten von 64 bis 83 Prozent. Erreicht worden seien im ersten Halbjahr nur 21 Prozent. Calvet rechnet aber mit einer positiven Kursreaktion und verweist auf Äußerungen zur Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Gesamtjahr./ag/mis