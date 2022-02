AKTIE IM FOKUS: Renault mit Erholungssignalen nach Durststrecke

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Renault haben ihre Erholung am Freitag mit einem Plus von rund einem Prozent auf 36,68 Euro fortgesetzt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Verlauf des Vormittags, so war es zwischenzeitlich bis auf gut 38 Euro nach oben gegangen.

Der Kursverlauf von Renault in den vergangenen beiden Jahren ist denn auch eher bescheiden. Während die deutschen Autowerte im Zuge der Erholung nach dem Corona-Einbruch zumindest zeitweise in die Nähe ihrer Allzeithochs stiegen und im Falle von Mercedes-Benz und BMW auch einen guten Teil ihrer Gewinne verteidigen konnten, ist die Aktie des französischen Autobauers noch weit davon entfernt. Der Erholung 2020 folgte eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung im vergangenen Jahr. Von den Hochs der vergangenen Jahre bei knapp 100 Euro ist der Wert mit aktuell weit entfernt.

Die Schwäche ist dabei mehr auf unternehmens- als auf branchenspezifische Gründe zurückzuführen. Doch mit den Jahresergebnissen für 2021 deutet sich eine Verbesserung an, die in dem Anstieg der Aktie zum Ausdruck kommt. Analyst Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Einschätzung von besser als erwarteten Zahlen. Die Preisentwicklung habe sich verbessert und die Rohstoffkosten seien etwas günstiger als gedacht gewesen. Der Ausblick habe den Erwartungen unterdessen entsprochen.

Während der Umsatz trotz geringerer Autoverkäufe um 6,3 Prozent auf 46,2 Milliarden Euro zulegte, fuhr das Unternehmen mit 888 Millionen Euro unter dem Strich auch wieder einen Gewinn ein, wie Renault am Freitag mitteilte. Das Unternehmen hatte 2020 in der Corona-Krise einen Rekordverlust von 8 Milliarden Euro verbucht. Die Pandemie hatte hausgemachte Probleme verstärkt./mf/mis