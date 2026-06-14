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AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall nach Zeitungsbericht gegen den Trend schwach

15.06.26 08:19 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich am Montag im starken Gesamtmarkt vorbörslich schwer. Die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt der Branche keinen Schwung - anders als beispielsweise Tourismus- und Luftfahrtaktien.

Rheinmetall (Rheinmetall) stehen derweil auch mit einem Bericht der "Welt am Sonntag" im Fokus. Demnach sorgen sich die Düsseldorfer nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs nun auch vor einem Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS.

Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger plane Frankreich, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung.

Rheinmetall-Aktien sind auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen der schwächste Dax-Wert (DAX). Im Vergleich zum Xetra-Schluss verlieren sie 3,5 Prozent. Sie knüpfen damit an ihren schwachen Trend des bisherigen Jahres an. Bis dato hatten sie 22 Prozent an Wert verloren./ag/stk

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