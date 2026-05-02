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AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall stark - Empfehlung und Spekulation um US-Militär

04.05.26 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,84 EUR 2,40 EUR 3,14%
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RENK
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Rheinmetall AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Montag mit einem Kursplus von 3 Prozent an die Spitze des DAX gesetzt. Sie erholten sich damit weiter von ihrem jüngsten Tief seit mehr als einem Jahr. Für Auftrieb sorgten die Empfehlung der spanischen Bank Santander sowie Spekulationen um das US-Engagement in Deutschland.

Medienberichten zufolge soll das US-Verteidigungsministerium im Zuge der geplanten Reduzierung der US-Truppen in Deutschland auch die geplante Stationierung einer Einheit zur Bedienung, Unterhaltung und Wartung von Mittelstreckenraketen zurückgenommen haben. Vor zwei Jahren hatte der vorige US-Präsident Joe Biden zugesagt, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen zur Abschreckung in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichen.

Nun könnten Deutschland und Europa stärker auf eigene Lösungen angewiesen sein, was der hiesigen Rüstungsbranche zugute kommen würde. Auch Aktien von HENSOLDT und RENK liegen daher im Plus.

"Wir könnten gemeinsam mit der Ukraine solche Raketen entwickeln", schlug der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in seiner Reaktion auf die Berichte vor. Europa müsse sich stärker um die eigene konventionelle Verteidigung kümmern "und mehr Lasten von den Amerikanern abnehmen, also den Amerikanern auch signalisieren, dass eine Zusammenarbeit mit Europa ein Mehrwert ist"./ag/ajx/nas

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12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
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14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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