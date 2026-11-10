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AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall weiter erholt von Tief seit Februar 2025

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
869.70 EUR 24.10 EUR 2.85 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Rheinmetall weiter erholt von Tief seit Februar 2025 Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Dienstag ihre Erholung fortgesetzt. Mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 868,70 Euro entfernten sie sich weiter vom jüngst erreichten Tief seit Februar 2025. Der Jahresverlust von gut 44 Prozent bedeutet aber weiter den letzten Platz im DAX.

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Die Analysten von Berenberg und Jefferies senkten ihre Kursziele. Diese liegen mit 900 beziehungsweise 1.100 Euro aber immer noch knapp bis komfortabel oberhalb des aktuellen Niveaus.

Optimistischer ist Citigroup-Experte Charles Armitage mit einem bestätigten Ziel von 1.374 Euro. Er sieht die Konsensschätzungen für 2030 rund 16 Prozent unter den bislang beibehaltenen Konzernzielen. Beim Kapitalmarkttag am 27. November könnte Rheinmetall diese aber kürzen und den Aktien wieder Schwung geben, solange die neuen, realistischeren Ziele nicht unter den Markterwartungen herauskämen. Bei einer Prognosebestätigung rechnet er mit einer Kursstagnation. Dass Rheinmetall eine Beibehaltung der bisherigen Ziele glaubwürdig begründen könnte, sieht Armitage als eher unwahrscheinlich an./gl/edh/jha/

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Datum Rating Analyst
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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