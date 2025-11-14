DAX23.821 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,91 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
AKTIE IM FOKUS: Richemont mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch profitiert

14.11.25 09:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
173,35 CHF 11,85 CHF 7,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
175,15 CHF -1,25 CHF -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Richemont-Aktie mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch-Aktie profitiert Aktien von Richemont haben am Freitag im frühen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert. Zuletzt ging es um 7,2 Prozent nach oben. Die Aktie nahm damit Kurs in Richtung des Jahreshochs aus dem Februar im Bereich von 185 Franken. Swatch (Swatch (I)) kletterten um 1,1 Prozent.

Wer­bung

Die Zahlenvorlage sei ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, so Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Das Wachstum im zweiten Quartal sei mit 14 Prozent spektakulär ausgefallen. Positiv seien unter anderem die Rückkehr zu Wachstum in China sowie die anhaltend robuste Nachfrage in den USA.

Richemont habe in allen Geschäftsbereichen starke Ergebnisse erzielt, wobei der Schmuckbereich mit einem Wachstum von organisch 17 Prozent im zweiten Quartal herausrage, betonte RBC-Analyst Piral Dadhania. Bei den Margen seien mit Kostendisziplin und höheren Preisen die Belastungen von der Währungsseite und den Rohstoffpreisen mehr als ausgeglichen worden./mk/ra/AWP/mf/jha/

