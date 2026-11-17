FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfänglich schwachen Aktien von RTL haben am Dienstag schnell wieder Käufer gefunden. Nach einem Rutsch um 3 Prozent drehten die Papiere der Luxemburger inzwischen ähnlich deutlich ins Plus. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt.

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Nach der Korrektur um 10 Prozent in knapp zwei Wochen griffen einige Akteure allerdings wieder zu und halfen den Aktien so, ihre 50-Tage-Linie doch noch zu verteidigen. Sie ringen nun mit der 21-Tage-Linie.

Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im analogen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern./ag/mis