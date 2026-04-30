AKTIE IM FOKUS: RTL Group setzen Talfahrt fort - schwaches TV-Werbegeschäft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RTL haben am Mittwoch die herben Vortagesverluste ausgeweitet. Am Vormittag ging es für die Papiere um etwas mehr als drei Prozent nach unten, nachdem sie am Dienstag sieben Prozent verloren hatten.

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Mit 29,25 Euro fielen sie auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2025. Die Anteilsscheine der zum italienischen Medienkonzern MFE gehörenden Sendergruppe ProSiebenSat.1 gaben zur Wochenmitte um 0,8 Prozent nach.

Die TV-Werbeeinnahmen von RTL seien im ersten Jahresviertel um 6,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Annick Maas vom Investmenthaus Bernstein. Das Geschäft leide nach wie vor unter der zunehmenden Konkurrenz durch Streaming-Anbieter.

Auch die konjunkturelle Schwäche auf dem deutschen Markt belaste RTL und ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE)./bek/zb