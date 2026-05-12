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AKTIE IM FOKUS: RWE könnten aus jüngstem Aufwärtstrend fallen

13.05.26 14:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
56,62 EUR -1,62 EUR -2,78%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE könnten am Mittwoch aus einem längerfristigen Aufwärtstrend herausfallen. Nach den Quartalszahlen des Stromversorgers verloren die Papiere gut ein Prozent auf 57,60 Euro. Auf diesem Niveau verläuft aktuell die untere Begrenzung des Trendkanals. Ein Fall aus diesem würde die charttechnische Lage eintrüben. Der Anfang 2025 begonnene, längerfristige Aufwärtstrend bleibt allerdings intakt.

Analysten attestierten dem Unternehmen ein schwaches Handelsgeschäft zum Jahresauftakt. Das werde allerdings von der Stromerzeugung durch Windkraftanlagen auf dem offenen Meer und dank eines positiven Sondereffekts bei flexibel einsetzbaren Kraftwerken (FlexGen) mehr als ausgeglichen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran vom Investmenthaus Bernstein./bek/lew/jha/

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05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
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