DAX24.862 -1,1%Est506.250 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -3,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.086 -1,6%Euro1,1438 +0,1%Öl76,75 -1,8%Gold4.119 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, RWE, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet
DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: RWE schwach - Milliarden-Kapitalerhöhung für Amprion-Deal

23.06.26 08:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
54,50 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - RWE schwach - Milliarden-Kapitalerhöhung für Amprion-Deal Die Aktien von RWE sind am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs vom Vortag gesackt. Tags zuvor hatte sie sich im Erholungsversuch an der 100-Tage-Linie festgelaufen.

Die Essener haben ihre Beteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion inzwischen tatsächlich auf einen Mehrheitsanteil aufgestockt, wie Presseberichte zuvor diskutiert hatten. Für Überraschung sorgte allerdings die Finanzierung über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung.

Der Deal selbst wurde allerdings nochmals gelobt, wie zuvor bereits nach den Presseberichten. Der Kaufpreis sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Amprion-Konkurrenten Elia recht günstig gewesen, schrieb UBS-Analystin Wanda Serwinowska. Der Deal ist sofort ergebniswirksam.

Der Preis für die Aufstockung der Amprion-Anteile auf 55 Prozent liege bei rund 3,6 Milliarden Euro, hatte RWE am Montag nach Börsenschluss in Essen mitgeteilt./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyUBS AG
08:01RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
22.06.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyUBS AG
08:01RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
22.06.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.06.2026RWE Market-PerformBernstein Research
19.06.2026RWE Market-PerformBernstein Research
11.06.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.05.2026RWE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen