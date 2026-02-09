DAX24.820 -0,1%Est506.001 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,59 +0,1%Gold4.981 +1,2%
AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick

13.02.26 08:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAFRAN S.A.
316,00 EUR 6,30 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von SAFRAN dürften am Freitag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen. Am Morgen stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs vom Vortag um rund dreieinhalb Prozent auf 317,90 Euro. Damit würde im Hauptgeschäft das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von knapp 330 Euro wieder näher rücken.

Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt und bei Experten gut an.

Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan sieht nun Luft nach oben für die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das laufende Jahr. Zudem dürften die Prognosen des Unternehmens für 2028 eher vorsichtig gewählt sein. Mit Blick auf die Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage stünden nun noch die Pläne des Unternehmens für Ausschüttungen an die Aktionäre und Aktienrückkäufe im Blick./mis/jha/

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
09:41SAFRAN BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
09:11SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026SAFRAN OverweightBarclays Capital
09:41SAFRAN BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
09:11SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026SAFRAN OverweightBarclays Capital
09.01.2026SAFRAN NeutralUBS AG
29.10.2025SAFRAN NeutralUBS AG
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
03.07.2025SAFRAN NeutralUBS AG
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

