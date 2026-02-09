AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von SAFRAN dürften am Freitag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen. Am Morgen stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs vom Vortag um rund dreieinhalb Prozent auf 317,90 Euro. Damit würde im Hauptgeschäft das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von knapp 330 Euro wieder näher rücken.

Wer­bung Wer­bung

Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt und bei Experten gut an.

Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan sieht nun Luft nach oben für die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das laufende Jahr. Zudem dürften die Prognosen des Unternehmens für 2028 eher vorsichtig gewählt sein. Mit Blick auf die Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage stünden nun noch die Pläne des Unternehmens für Ausschüttungen an die Aktionäre und Aktienrückkäufe im Blick./mis/jha/