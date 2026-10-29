AKTIE IM FOKUS: Salzgitter führt MDax an - JPMorgan lobt Aurubis-Gewinnbeitrag
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer erneut angehobenen Gewinnprognose von Salzgitter haben die Aktien am Donnerstag die Kursscharte vom Vortag fast vollständig ausgewetzt.
Zuletzt gewannen sie 7,8 Prozent auf 47,18 Euro und führten den MDAX an. Sie testeten die 21-Tage-Durchschnittslinie und könnten zudem einen im September begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.
Die Aussagen des Stahlherstellers zum operativen Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal liefen auf einen Gewinn von 200 Millionen Euro hinaus, schrieb Dominic O'Kane von JPMorgan in einer ersten Reaktion.
Dieser Wert würde die Konsensschätzung um 30 Prozent übertreffen. Salzgitter profitiere von einem Gewinnbeitrag von Aurubis, den der Experte auf 59 Millionen Euro schätzt./bek/stk/zb
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