AKTIE IM FOKUS: SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP (SAP SE) haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Papiere des Softwarekonzerns 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro.
Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im DAX, der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.
Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist./edh/jha/
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