AKTIE IM FOKUS: SAP schwächer nach Zahlen und Abgang von Co-Chefin

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Gesamtmarkt haben am Dienstag die Papiere von SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen und der Ankündigung von Management-Veränderungen vorbörslich nachgegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Titel des Softwarekonzerns um 2,1 Prozent zum Xetra-Schluss ab auf 111,32 Euro.

Überrascht habe die Nachricht, dass Jennifer Morgan als Co-Vorstandschefin den Dax (DAX 30)-Konzern per Ende April verlassen und somit Christian Klein der alleinige Vorstandschef sein werde, zumal die beiden als Duo erst vor gut einem halben Jahr angetreten seien.

Der Händler verwies zudem als mögliche Kursbelastung darauf hin, dass SAP die Erwartungen an den freien Cashflow nach unten geschraubt habe. In der Telefonkonferenz am Nachmittag dürfte es um die Antworten der Walldorfer auf die Belastungen durch die Virus-Krise gehen sowie um das Cloud-Geschäft und die neue Führungsmannschaft.

Nachdem die SAP-Aktien in diesem Februar mit fast 130 Euro ein Rekordhoch erreicht hatten, war es im Zuge des Börsencrashs im März bis auf fast 82 Euro abwärts gegangen auf den tiefsten Stand seit dem ersten Quartal 2018. Danach hatten sich die Anteile aber wieder sehr schnell erholt mit bis auf fast 115 Euro in der Woche nach Ostern./ajx/fba

