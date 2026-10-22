AKTIE IM FOKUS: Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugt

22.10.26 11:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag auf ein Hoch seit Januar 2025 getrieben. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen im Xetra-Handel um bis zu sechs Prozent. Mit bis zu 276,70 Euro schafften sie es knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Allerdings ließ der Rückenwind im Verlauf dann wieder etwas nach. Zuletzt lag das Plus noch bei drei Prozent.

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James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer ersten Einschätzung ein starkes drittes Quartal. Treiber dafür sei vor allem das Laborgeschäft (LPS) gewesen, das die Erwartungen übertroffen habe. JPMorgan-Experte Richard Vosser hob die für den Bereich etwas anspruchsvoller gewordenen Wachstums- und Margenziele hervor.

Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.

Einen positiven Aspekt sah Vosser aber auch im operativen währungsbereinigten Wachstum der BPS-Sparte. Dieses sei ermutigend und sollte seiner Einschätzung nach zu einer guten Kursentwicklung beitragen. Dies verhalf den Stedim-Kurs an der Pariser Börse dann auch mit zuletzt rund einem Prozent in die Gewinnzone./tih/tav/zb