AKTIE IM FOKUS: Sartorius machen nach höherer Prognose wieder viel Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine aufgestockte Prognose hat am Donnerstag im vorbörslichen Handel die Papiere des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (Sartorius vz) kräftig angeschoben. Mit plus 6,8 Prozent auf Tradegate kosteten die Titel 434 Euro. Sie beenden damit zugleich ihre scharfe Korrektur, die sie nach ihrem im Februar erreichten Rekordhoch von 502 Euro bis Anfang März auf fast 387 Euro absacken ließ. Marktteilnehmer hatten vor allem stark gelaufene Aktien von Pandemie-Krisengewinner in den vergangenen Wochen abgestoßen. Sartorius galt als hoch bewertet.

Das im MDAX notierte Unternehmen rechnet nach einem starken Jahresstart nun beim Umsatz für das laufende Jahr mit einem Anstieg von rund 35 Prozent. Bisher hatte die Prognose bei einem Plus von 19 bis 25 Prozent gelegen. Zudem werde eine höhere operative Marge erwartet. Die Anhebung falle extrem aus und sei überraschend, sagte ein Händler am Morgen./ajx/jha/