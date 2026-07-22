DAX 25.014 -0,6%ESt50 6.262 -0,9%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,63 +1,1%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.626 -0,4%Euro 1,1409 ±0,0%Öl 98,5 +4,7%Gold 4.092 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Sartorius nach Quartalsbericht wieder abwärts

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
212.90 EUR -7.60 EUR -3.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Kursschock wegen einer enttäuschenden Entwicklung des US-Konkurrenten Danaher können die Anleger von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag noch nicht verdauen. Der Erholungsversuch vom Vortag erwies sich nach dem Quartalsbericht des Laborausrüsters als Strohfeuer. Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent auf 214,30 Euro näherte sich der Kurs dem Dienstagstief. Das Jahresminus liegt nun wieder bei mehr als 13 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag leicht nach.

Werbung

Sartorius legte Zahlen für das zweite Quartal vor, die den Aktienkurs nicht beleben konnten. Sie seien wegen Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb der Experte Charles Weston von der kanadischen Bank RBC.

Laut Matthew Weston von der Bank UBS blieb die Umsatzentwicklung etwas unter den Erwartungen zurück. Bezüglich der Jahreszielspanne erwähnte er einen Hinweis des Unternehmens, dass der Umsatz im Mittelpunkt und damit leicht unter dem Analystenkonsens liegen könnte.

Am Dienstag waren die Sartorius-Aktien bis auf 208 Euro eingebrochen, weil Danaher seine Anleger mit seiner operativen Entwicklung vor allem im Bioprocessing-Geschäft geschockt hatte. In dieser Hinsicht habe Sartorius etwas beruhigt, schrieb der UBS-Analyst Weston. Die Probleme von Wettbewerbern in diesem Bereich wirkten nun eher wie ein eher "isoliertes Problem" dieser Unternehmen./tih/la/jha/

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Sartorius vz. Aktie News

Werbung

Sartorius vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:41 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Sartorius vz Outperform Bernstein Research
13.07.26 Sartorius vz Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.