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AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich nach Mittelfristzielen sehr fest

17.03.26 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
221,10 EUR 11,30 EUR 5,39%
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Sartorius Stedim Biotech
162,65 EUR 2,75 EUR 1,72%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die neuen mittelfristigen Ziele von Sartorius (Sartorius vz) sind am Dienstag vorbörslich sehr positiv vom Markt aufgenommen worden. Die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,7 Prozent auf 216,70 Euro zu.

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Analyst Richard Vosser von JPMorgan schrieb, dass die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele zwar 4 Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) implizierten, während sich an den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) nichts ändern dürfte.

Da sich die Aktien im Vergleich zur europäischen Pharmabranche seit der Vorlage der Jahreszahlen aber deutlich unterdurchschnittlich entwickelt hätten, dürfte ihm zufolge die Kursreaktion nun positiv sein. RBC-Analyst Charles Weston hob zudem den Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) positiv hervor.

Dieser stehe besonders im Fokus der Anleger und hier liege der Mittelpunkt der angegebenen Wachstumsspanne über der Konsenserwartung./ck/nas

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Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:36Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
09:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
09:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
09:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
09:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
12.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Sartorius vz HaltenDZ BANK
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

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