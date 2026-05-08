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AKTIE IM FOKUS: Schaden- und Unfallgeschäft lastet auf Hannover Rück

11.05.26 13:36 Uhr
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Hannover Rück
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Umsätze von Hannover Rück in der Schaden-Unfall-Rückversicherung haben den Aktien am Montag einen Rücksetzer eingebrockt. Mit einem Abschlag von bis zu 3,4 Prozent auf gut 236 Euro fielen sie auf das tiefste Niveau seit Ende Januar. Zuletzt betrug das Minus noch 2,7 Prozent.

Der Preisverfall in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung setzte sich im ersten Quartal fort. Insgesamt fiel der Rückversicherungsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als sechs Prozent auf rund 6,5 Milliarden Euro, während Branchenexperten im Schnitt einen Anstieg auf 7,1 Milliarden erwartet hatten. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier erklärte den starken Rückgang mit der Schwäche des US-Dollar und dem Wegfall eines Vertrags in der strukturierten Rückversicherung.

Unter den Kennziffern der Quartalsbilanz hätten die Einnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft die Markterwartungen am deutlichsten verfehlt, schrieb Analyst Will Hardcastle von der Bank UBS. Das dürfte in der Zukunft die Ergebnisse belasten. Darauf wiederum dürften die Investoren "leicht negativ" reagieren.

Laut Ben Cohen von der Bank RBC hat der Umsatz in der Schaden- und Unfallversicherung die durchschnittliche Schätzung von Analysten um 13 Prozent verfehlt. Hier hätten unter anderem Wechselkurseffekte belastet.

Investoren hatten schon vor der Vorlage der Zahlen auf die Bremse getreten: Vom jüngsten Hoch bei über 280 Euro Ende April hatten die Papiere bis zum Börsenschluss am Freitag 13 Prozent eingebüßt. Im laufenden Jahr beträgt das Minus knapp elf Prozent./bek/stw/jha/

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