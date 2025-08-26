DAX24.024 -0,1%ESt505.388 -0,2%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,13 -0,2%Gold3.407 -0,3%
AKTIE IM FOKUS: Schaeffler beflügelt von Citigroup-Kaufempfehlung

29.08.25 09:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstudie profitiert. Ihr Kurs stieg kurz nach dem Handelsstart um rund drei Prozent auf 5,77 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024.

Die Citigroup hatte die Schaeffler-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht. Das Unternehmen könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald. Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen.

Ein Händler verwies aber mit Blick auf die Kaufempfehlung darauf, dass die Papiere allein in den vergangenen drei Wochen um fast ein Viertel im Wert gestiegen seien./edh/stk/mis

