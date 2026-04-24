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AKTIE IM FOKUS: Schaeffler gewinnen - 'Robuster Jahresstart, konservative Ziele'

05.05.26 11:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit hohem Kurszuwachs auf eine im ersten Jahresviertel verbesserte Profitabilität reagiert. Den MDAX anführend, gewannen sie zuletzt 6 Prozent auf 8,35 Euro. Die Kursverluste der vergangenen knapp zwei Wochen sind aufgeholt.

Der Auto- und Industriezulieferer hatte zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet. Beim Umsatz mussten die Franken einen Dämpfer hinnehmen, das lag aber an ungünstigen Wechselkursen.

Schaeffler mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen, hieß es vom Analysehaus Jefferies. Die Experten der Citigroup sprachen von einem robusten Start ins Jahr 2026 und halten den vom Unternehmen bestätigten Ausblick weiter für konservativ./ajx/mis

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