AKTIE IM FOKUS: Schaeffler-Kurs bricht ein - Geschäftsausblick enttäuscht

03.03.26 11:48 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat am Dienstag die Anleger mit einem schwachen Ausblick enttäuscht. In einem düsteren Marktumfeld, das angesichts des Iran-Kriegs von den Sorgen vor einer Energiekrise geprägt war, kam es zu einer Flucht aus der Aktie, die bis Januar stark gelaufen war.

Mit einem Kurseinbruch um zuletzt 16 Prozent ist ein nochmaliges Aufbäumen im Februar Geschichte. Die Papiere stehen am Dienstag vor ihrem fünften schwächeren Handelstag in Folge.

Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem Kurshoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint mehr und mehr zu verpuffen. Der Kurseinbruch, der am Dienstag in der Spitze sogar 20 Prozent betrug, drückte die Aktien in der Bilanz des Jahres 2026 zeitweise wieder ins Minus. Im Chart war die 21-Tage-Linie schon seit Ende Januar umkämpft, doch nun wurden auch die noch die mittelfristiger relevanten 50- und 100-Tage-Linien unterschritten.

Analystin Vanessa Jeffriess von Jefferies Research hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Segment E-Mobilität. Für Ross MacDonald von der Citigroup, der zuletzt die Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit humanoiden Robotern immer wieder betonte, ist es aktuell ein schlechter Zeitpunkt, um neben dem Ausblick auch mit der Marge im vierten Quartal zu enttäuschen.

MacDonald vertritt aber die Meinung, dass die positive Wende bei dem Unternehmen intakt bleibe. Er sieht in jeder Kursschwäche eine Kaufchance und verspricht sich von der Telefonkonferenz nochmals neue Eindrücke, ob die Situation vielleicht jener vor einem Jahr ähneln könnte. Damals habe sich bei den Zielsetzungen Aufwärtspotenzial herauskristallisiert und im zweiten Halbjahr seien diese dann auch noch nach oben korrigiert worden.

Getrieben von der Fantasie hinsichtlich des Geschäfts mit humanoiden Robotern haben Schaeffler-Aktien einen starken Lauf hinter sich. Ausgehend vom Zwischentief im April 2025 hatte sich der Kurs bis zum Hoch im Januar bei knapp 12 Euro fast vervierfacht. Am Vortag kündigte Schaeffler im Geschäft mit diesen Robotern eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics an, die kursseitig aber verpuffte./tih/bek/mis

