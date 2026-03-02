DAX24.165 -1,9%Est505.877 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1635 -0,5%Öl80,65 +3,3%Gold5.316 -0,1%
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
AKTIE IM FOKUS: Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick

03.03.26 08:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen rechneten.

Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen sieben Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Ihnen droht damit der fünfte schwächere Handelstag in Folge - allerdings mit verstärktem Druck.

Analystin Vanessa Jeffriess hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Bereich der E-Mobilität. Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem erreichten Hoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint derweil bei den Papieren neuerdings wieder zu schwinden.

Daran änderte auch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics nichts, die Schaeffler am Montagnachmittag angekündigt hatte./tih/stk

