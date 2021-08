AKTIE IM FOKUS: Schaltbau mit Kurssprung - Carlyle will übernehmen

Aktien in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bevorstehende Übernahme treibt am Montag die Aktien des Verkehrstechnikspezialisten Schaltbau in die Höhe. Im frühen Xetra-Handel schossen sie um etwa 36 Prozent auf 55,10 Euro nach oben und damit über den Angebotspreis, den der Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP) mit 53,50 Euro ankündigte. Carlyle hat sich nach eigenen Angaben bereits 69 Prozent der Aktien durch Zusagen bisheriger Anteilseigner gesichert. Ein formelles Angebot steht noch aus.

Als Ziel der Übernahme wurde eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung der Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau formuliert. Die von Carlyle gebotenen 53,50 Euro liegen nach Unternehmensangaben 44 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Warburg-Experte Christian Cohrs sprach in einem ersten Kommentar von einem attraktiven Preis und riet Anlegern dazu, die Offerte anzunehmen. Börsenbrief-Autor Hans Bernecker glaubt, dass Carlyle es vor allem auf die zukunftsträchtigen E-Mobility-Aktivitäten von Schaltbau abgesehen hat./tih/jha/