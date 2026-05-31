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AKTIE IM FOKUS: Schneider Electric wieder Richtung Rekord - Deal mit Softbank

01.06.26 10:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
278,55 EUR 7,35 EUR 2,71%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schneider Electric haben am Montag mit einem Kursplus von gut 3 Prozent auf 278,90 Euro ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat geknackt. Damals hatten die Papiere der Franzosen 287,90 Euro gekostet.

Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs verwies auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen Softbank Group (SoftBank) beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich. Bei erster grober Rechnung entspreche der Deal 3 bis 4 Prozent des Konzerngewinns von Schneider, die 2025 rund 30 Prozent ihrer Umsätze mit Rechenzentren erzielt hätten.

Costa hat für die Schneider-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt. Die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Neu hinzugekommen sind Siemens Energy - unter anderem dank des Strombedarfs von Rechenzentren./ag/stw/zb

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Analysen zu Schneider Electric S.A.

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28.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Schneider Electric OverweightBarclays Capital
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05.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
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27.02.2026Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
12.12.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
30.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
20.02.2025Schneider Electric SellGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
10.01.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
26.11.2024Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets

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