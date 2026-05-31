AKTIE IM FOKUS: Schneider Electric wieder Richtung Rekord - Deal mit Softbank

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schneider Electric haben am Montag mit einem Kursplus von gut 3 Prozent auf 278,90 Euro ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat geknackt. Damals hatten die Papiere der Franzosen 287,90 Euro gekostet.

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Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs verwies auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen Softbank Group (SoftBank) beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich. Bei erster grober Rechnung entspreche der Deal 3 bis 4 Prozent des Konzerngewinns von Schneider, die 2025 rund 30 Prozent ihrer Umsätze mit Rechenzentren erzielt hätten.

Costa hat für die Schneider-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt. Die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Neu hinzugekommen sind Siemens Energy - unter anderem dank des Strombedarfs von Rechenzentren./ag/stw/zb

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