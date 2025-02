AKTIE IM FOKUS: Schneider Electric ziehen an - Zahlen und Ausblick überzeugen

Werte in diesem Artikel

Schneider Electric-Aktien ziehen an - Zahlen und Ausblick überzeugen

Erfreuliche Geschäftszahlen haben am Donnerstag die Erholung der Aktien von Schneider Electric beschleunigt. Die Papiere des französischen Technologiekonzerns waren in der Spitze um 8,3 Prozent auf knapp 268 Euro in die Höhe geschnellt und haben damit die im Kerzenchart ersichtliche Kurslücke von Ende Januar fast geschlossen.

Zuletzt stand bei den Anteilsscheinen von Schneider Electric ein Plus von fast sechs Prozent zu Buche. Das reichte für den ersten Platz im moderat steigenden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Schneider Electric hatte im vergangenen Jahr so viel umgesetzt wie noch nie. Dabei profitierten die Franzosen von einem starken Energietechnikgeschäft.

Analysten sprachen von beeindruckenden Resultaten für das vierte Quartal. So hob der Experte Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC hervor, dass das operative Ergebnis besser als erwartet ausgefallen sei. Zudem verspreche der Ausblick von Schneider Electric mit Blick auf die Markterwartungen für 2025 Aufwärtspotenzial. Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research betonte, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft positiv überrascht habe.

Zudem hat sich mit dem Kurssprung am Donnerstag auch das Chartbild für die Anteilsscheine von Schneider Electric deutlich aufgehellt. Denn nunmehr notieren die Aktien deutlich über allen wichtigen Durchschnittslinien, welche die kurz-, mittel- und langfristigen Trends beschreiben. Sollte nun zusätzlich die Kurslücke von Ende Januar nachhaltig geschlossen werden, würde sich für charttechnisch orientierte Anleger ein weiteres Kaufsignal ergeben./la/ag/stk