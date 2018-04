Schwaches Debüt von SGL-Konkurrent GrafTech in New York

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Minus -- Dow schwächer -- US-Behörde nimmt Tesla wegen Unfallbilanz unter die Lupe -- Amazon: Meilenstein bei Prime-Abos -- American Express, Snap, Alcoa im Fokus

Euro erstmals seit Kursfreigabe über 1,20 Franken wert. MorphoSys-Aktie mit Kursgewinnen nach Börsengang in New York. Philip Morris-Aktie auf Zweijahrestief. John Paulson muss 1 Milliarde Dollar Steuern zahlen. US-Frühindikatoren steigen wie erwartet. Pharmakonzern Takeda will Rivalen Shire kaufen. GoPro bietet "TradeUp" an.