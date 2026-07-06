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AKTIE IM FOKUS: Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand Scout24-Aktien (Scout24) sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Auf dem letzten Platz im DAX verloren sie zuletzt fast 7 Prozent auf 71,10 Euro.

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Damit bleiben sie im Seitwärtstrend seit April, in dem auf der Unterseite Kurse um 67 Euro stützen, nach oben sich jedoch bei 80 Euro Widerstand zeigt.

Das Zahlenwerk des Internetportal-Betreibers decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research.

Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben./ajx/mis/zb

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09:41 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK