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AKTIE IM FOKUS: Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang

05.05.26 12:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
195,60 EUR 12,00 EUR 6,54%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von secunet Security Networks sind am Dienstag von Zahlen sowie einem bestätigten Jahresausblick des IT-Sicherheitsunternehmens beflügelt worden. Um die Mittagszeit sprangen sie als einer der größten Gewinner im Nebenwerte-Index SDAX um 8,5 Prozent hoch. Die Kursdelle der vergangenen zwei Wochen bügelten sie damit aus und sind für 2026 wieder klar im Plus.

Das Unternehmen habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, während die rückläufige Profitabilität das typische saisonale Muster sowie Timing-Effekte widerspiegele, befand Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research. Das Highlight sei aber der fast verdoppelte Auftragseingang.

Angesichts des ebenfalls gestiegenen Auftragsbestands sowie des bestätigten Ausblicks bleibe das obere Ende der Jahres-Zielspannen erreichbar. Der Experte rät weiter zum Kauf der Aktie - das bestätigte Kursziel von 205 Euro liegt noch rund fünf Prozent über der aktuellen Bewertung.

Für 2026 strebt Secunet weiterhin einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro an nach 458,8 Millionen im Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebit) soll von 51,6 auf 53 bis 58 Millionen Euro steigen./gl/jha/

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