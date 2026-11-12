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AKTIE IM FOKUS: secunet verlieren 13 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen

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secunet Security Networks AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - secunet verlieren 13 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet (secunet Security Networks) hat am Donnerstag mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger an der Börse verfehlt. Mit einem Kursrutsch von 13 Prozent auf 203 Euro belegten sie den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDAX und markierten ein Tief seit knapp zwei Monaten. Als Unterstützung erwies sich zunächst die als mittel- bis langfristiger Trendindikator geltende 100-Tage-Linie.

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Secunet steigerte zwar seinen Quartalsumsatz um fast ein Fünftel und übertraf damit laut MWB-Analyst Alexander Zienkowicz die Konsensschätzung. Doch der Gewinn vor Zinsen und Steuern sackte um gut 19 Prozent ab und das Nettoergebnis um 21 Prozent. Die Transformation des Unternehmens, die er grundsätzlich positiv sehe, belaste kurzfristig die Profitabilität, kommentierte der Experte.

Zudem brach der schwankungsanfällige Auftragseingang im vergangenen Quartal um knapp ein Drittel ein. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zienkowicz betonte zudem die auch im Oktober robuste Auftragsdynamik, welche die Wachstumsaussichten untermauere.

Secunet selbst verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum und sieht den Ergebnisrückgang als temporär an. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

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Mit dem aktuellen Kursrutsch ist das Jahresplus auf 9,5 Prozent geschmolzen. Im September und bis in den Oktober hinein hatte das Papier stark von der Hoffnung auf ein rasantes Nachfragewachstum nach IT-Sicherheit profitiert. Der Grund dafür waren Sorgen, dass KI-Anwendungen klassische Sicherheitsmaßnahmen überwinden können. In diesem Zuge war der Kurs bis auf 268 Euro hochgeschnellt./gl/ajx/mis

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Datum Rating Analyst
04.11.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
17.08.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research

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