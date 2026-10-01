September 2026: So schätzen Experten die Vonovia SE-Aktie ein

Aktie im Fokus

01.10.26 09:05 Uhr

Im letzten Monat wurde die Vonovia SE-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen September haben 2 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.

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1 Experte empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 17,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 34,50 EUR 102,94 22.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 21,20 EUR 24,71 07.09.2026

Redaktion finanzen.net