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Aktie im Fokus

September 2026: So schätzen Experten die Vonovia SE-Aktie ein

September 2026: So schätzen Experten die Vonovia SE-Aktie ein

Im letzten Monat wurde die Vonovia SE-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.92 EUR 0.09 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen September haben 2 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.

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1 Experte empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,85 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 17,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)34,50 EUR102,9422.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.21,20 EUR24,7107.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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Vonovia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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